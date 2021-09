Faunavisie Blijham stopt: ‘Emotioneel, lichamelijk en financieel uitgeput’

BLIJHAM – Wildopvang Faunavisie Blijham stopt noodgedwongen met de opvang van wilde dieren. Dat vertellen eigenaren Renee Wesselman en Ronald Brugge tegenover RTV Noord.

Ongeveer 3 jaar geleden begonnen Wesselman en Brugge een locatie van Faunavisie in Blijham. Sindsdien hebben ze zo’n 1.200 wilde inheemse dieren per jaar opgevangen, verzorgd en gerevalideerd. Dat doet het tweetal in hun eigen tijd en met eigen middelen, maar dat breekt hen nu op. Wesselman en Brugge zijn emotioneel, lichamelijk en financieel uitgeput. ‘We hebben ervoor gekozen om onszelf te beschermen en de dieren weg te doen’, vertelt Brugge.

Dieren niet meer opgehaald

Het aantal dieren dat naar de opvang wordt gebracht neemt fors toe, maar het stel krijgt geen subsidie van de gemeente. Ook kunnen ze weinig extra tijd vrijmaken omdat ze beiden een fulltime baan hebben. Nu Faunavisie Blijham haar deuren sluit, kunnen inheemse wilde dieren in onze provincie straks alleen nog in Westernieland worden opgevangen. Maar daar is niet altijd plek. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk dat veel zieke, verzwakte en gewonde dieren niet meer worden opgehaald.

Foto: Faunavisie Blijham/Facebook