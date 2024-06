Feestelijke opening van de gerestaureerde Loswal in Ganzedijk

Zaterdag 1 juni verricht wethouder Jurrie Nieboer om 11.00 uur de feestelijke openingshandeling van de gerestaureerde Loswal in Ganzedijk.

De projectgroep van de Stichting 5 Oldambtster Dorpen heeft zich hier de afgelopen jaren voor ingespannen, net als voor het realiseren van tien ommetjes rond de vijf dorpen.

De Loswal in Ganzedijk

De gerestaureerde loswal In Ganzedijk is de verbindingsweg tussen de wegen Finsterwolderhamrik en Ganzedijk, hiermee vormt het een mooie schakel in het landschap tussen het dorpshuis van en de molen in Ganzedijk. Deze loswal werd vroeger gebruikt voor het laden en lossen van producten aan de even verderop gelegen molen. Naast de renovatie en reconstructie van de oude loswal staan de ‘Ommetjes’ op het programma van de stichting.

Totstandkoming project

De vijf dorpen die in dit project samenwerken zijn: Verenigingen Dorpsbelangen van Bad Nieuweschans, Beerta, Drieborg, Ganzedijk/Hongerige Wolf en Nieuw Beerta. Voor het realiseren van dit plan richtten de Dorpsbelangen verenigingen een stichting op. De stichting is actief gaan samenwerken met meerdere partijen zoals de gemeente, Het plan viel samen met de vraag vanuit het project Toukomst. De Stichting heeft een aanvraag ingediend voor budget voor de aanleg van 10 ommetjes en de renovatie van de Loswal. Dat project is als een van de eerste projecten gehonoreerd. Naast deze gelden en natuurlijk de inzet van de leden van de projectgroep (deels bestaande uit vrijwilligers) heeft de Stichting zich ingespannen om overige gelden van fondsen binnen te halen.

Opening

Zaterdag is de eerste feestelijke opening bij de Loswal in Ganzedijk, gelegen tussen het buurthuis en de molen. De opening wordt omlijst met muziek en een hapje en drankje.

Het openingsprogramma is van 11.00 uur tot 15.00 uur in en bij het buurthuis. Bakkerij de Eenvoud Hongerige Wolf e.o. zorgt vanaf 12.00 uur voor flammkuchen en focaccia.

Ook zijn de molen en het dorpshuis open voor de aanwezigen.

Donderdag 27 juni a.s. is de tweede feestelijke opening, namelijk die van de ommetjes rond de 5 genoemde dorpen. Symbolisch vindt deze opening plaats in de kerk van Beerta. De inloop is daar vanaf 15.00 uur en de openingshandeling wordt om 15.30 uur gedaan door onze burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de opening.

Foto: Gemeente Oldambt