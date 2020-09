Geen officiële opening van Kindcentrum De Zwerm in Scheemda

Maandag 17 augustus werd Kindcentrum De Zwerm in Scheemda in gebruik genomen. Als gevolg van de situatie door het coronavirus zal er voorlopig geen officiële opening van het nieuwe gebouw plaatsvinden. Deze is door de gemeente Oldambt tot nader orde uitgesteld.

Het besmettingsgevaar door het coronavirus is momenteel nog te groot en laat bijeenkomsten met grote groepen mensen niet toe. De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid zijn hierbij leidend.

De gemeente Oldambt hoopt voor de officiële opening van het nieuwe gebouw, samen met de gebruikers en omwonenden, in de toekomst alsnog een datum vast te leggen.

In De Zwerm zijn sinds begin deze week CBS Annewieke en OBS Futura (een fusie tussen de Eexterbasisschool en obs Jaarfke) gevestigd. Daarnaast zijn ook Stichting Kinderopvang KiWi, Peuterspeelzaal Sociaal Werk Oldambt, Logopedie Oldambt, Biblionet Groningen, Gymzaal Merelstraat en PrengerHoekman Fysiotherapie in het gebouw gevestigd.

Foto: Gemeente Oldambt