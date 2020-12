Geen (spoed)aanvragen reisdocumenten op 30 december vanaf 15.00 uur en 31 december 2020

Vanaf 1 januari 2021 krijgt de Nederlandse identiteitskaart een inlogfunctie (eNIK). Daarmee kunt u inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfonds. Om dit te kunnen realiseren moeten er test- en systeemwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het aanvragen van een identiteitskaart zonder inlogfunctie, of een ander reisdocument, kan in 2020 tot uiterlijk 30 december 2020 om 15.00 uur. Na deze datum kunt u vanaf 4 januari 2021 vanaf 10.00 uur weer reisdocumenten aanvragen.

Foto: Gemeente Oldambt