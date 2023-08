Geloof in Groningen organiseert een Vakantie Bijbel Club

MIDWOLDA/OOSTWOLD – Kinderen en tieners opgelet, want het wordt een hele week feest in het Oldambt! Voor kinderen van 4-11 jaar staat er elke middag van maandag 31 juli t/m vrijdag 4 augustus een spetterend programma klaar. Voor de tieners van 12-17 jaar zijn er op dinsdagavond 1 augustus en zaterdagavond 5 augustus gave activiteiten.

Vakantie Bijbel Club

De VBC – Vakantie Bijbel Club – is een initiatief van stichting Geloof in Groningen. Deze stichting organiseert allerlei laagdrempelige geloofsactiviteiten. Gratis, dus iedereen die wil kan meedoen. Samen met een enthousiast, interkerkelijk team hoopt Geloof in Groningen deze onvergetelijke week te organiseren.

Kinderprogramma

Het kinderfeest zit vol met spelletjes, knutselen, zingen, een bijbelverhaal en heel veel gezelligheid! Om 13.00 uur gaan de deuren van basisschool ‘De Lichtboei’ (Huningaweg 8, Oostwold) open. Om 13.30 uur begint het programma en we sluiten de middag om 15.30 uur weer af. Het thema is: ‘Hey, kom je kijken?’ Komen jij en je vriend(innet)jes ook kijken?

Vrijdagavond 4 augustus vanaf 17:30 uur is er een pannenkoekenfeest als afsluiting. Dit is in Dorpshuis ‘De Schakel’ in Midwolda. Alle kinderen krijgen een ticket en mogen met hun ouders gratis heerlijke pannenkoeken komen eten.

Tienerprogramma

Ook voor de tieners hebben we iets leuks in petto! Dinsdagavond 1 augustus spelen we een supertof spel. We verzamelen om 19.00 uur op het strand van Midwolda, Strandweg 1. We sluiten de avond af met een gezellig kampvuur, bible talk en gezelligheid, waarna we elkaar op zaterdagavond 5 augustus om 19:00 uur weer op het strand zien! Dan staat er namelijk een spectaculaire zeskamp voor jullie klaar. Dus: trommel al je vrienden en vriendinnen op en zorg dat je erbij bent! PS. je kunt je ook als vriendengroep aanmelden om samen te werken en te winnen!

Meer informatie

Op de VBC is iedereen welkom, je hoeft niet gelovig te zijn. Deelname aan het programma is helemaal gratis en opgave is niet verplicht! Ga voor meer informatie naar: www.vbc-oldambt.nl of houd onze social media in de gaten (Instagram: @vbc_oldambt en Facebook: VBC Oldambt).

Foto: Ingezonden