Gemeente Oldambt en Sociaal Werk Oldambt slaan handen ineen

Tijdens een online bijeenkomst hebben wethouder Bard Boon en directeur Rob Kah van Sociaal Werk Oldambt (SWO) een aftrap gedaan rondom de vernieuwende aanpak SoWiesO voor jeugdhulp. Wethouder Bard Boon is trots op de nieuwe aanpak: “Dit is echt een ontwikkeling waar we trots op zijn. In plaats van te kijken naar een kind als individu, kijken we nu naar het gezin als geheel. Deze vorm van hulp richt zich op versterking van het hele gezin en van de eigen kracht van de opvoeders.”

SoWiesO

Met SoWiesO wil de gemeente ervoor zorgen dat ouders met praktische ondersteuning worden geholpen. Bijvoorbeeld door het (terug)brengen van rust, reinheid, regelmaat in een gezin. Of door aandacht te hebben voor het opvoeden van kinderen en ouders daarbij te coachen. Doordat ouders concreet worden geholpen, kunnen kinderen zich beter ontwikkelen en hoopt de gemeente dat er minder gebruik gemaakt wordt van dure specialistisch jeugdhulp.

Maatwerk

Inwoners die al gebruik maken van jeugdhulp, worden met een brief geïnformeerd over deze verandering. Binnenkort neemt gemeente Oldambt contact met hen op om te bespreken of de ondersteuning van SWO voor hen passend is.

Foto: Gemeente Oldambt