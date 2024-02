Gemeente Oldambt lanceert Hinderapp voor het melden van geur- en geluidsoverlast

Inwoners van gemeente Oldambt kunnen nu geur- en geluidsoverlast van bedrijven in hun omgeving te melden. De lancering van de Hinderapp maakt het eenvoudig voor inwoners om snel en efficiënt meldingen te maken van deze vormen van overlast, evenals van hinder door houtrook.

Inzicht en oplossingen met de Hinderapp

Deze web-app biedt niet alleen een gebruiksvriendelijke manier om problemen te signaleren, maar geeft ook inzicht in reeds gedane meldingen van geluids- en geuroverlast in de omgeving. Daarnaast biedt de Hinderapp de mogelijkheid voor gebruikers om milieuklachten in te dienen, welke vervolgens worden behandeld door de Omgevingsdienst Groningen. Dit initiatief van de gemeenten, provincie en Omgevingsdienst Groningen draagt bij aan een schoner, veiliger en gezonder leefmilieu voor alle inwoners.

Wethouder Jurrie Nieboer benadrukt het belang van deze nieuwe ontwikkeling: “De Hinderapp stelt onze inwoners in staat om op een laagdrempelige manier overlast te melden en zo bij te dragen aan een prettige leefomgeving voor iedereen. Door deze aanpak kunnen we als gemeente effectiever optreden tegen overlast en de leefkwaliteit verbeteren.”

Hinderapp succesvol

Sinds 2021 wordt de Hinderapp al met succes gebruikt in de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta, waar het aantal telefonische meldingen bij de gemeente en provincie is afgenomen en een groot deel van de milieuklachten nu digitaal wordt ingediend bij de Omgevingsdienst Groningen. In navolging hiervan sloten in 2023 ook de gemeenten Midden-Groningen, Pekela en Westerkwartier zich aan bij de Hinderapp. Nu is het de beurt aan gemeente Oldambt om deze innovatieve tool te omarmen.

Eenmalig registreren

Vanaf vandaag kunnen inwoners van gemeente Oldambt de Hinderapp gebruiken. Een eenmalige registratie is vereist om meldingen of klachten nauwkeurig op de kaart te plaatsen, maar het bekijken van meldingen in de omgeving is mogelijk zonder registratie. De Hinderapp is ontwikkeld door de Provincie Groningen, de Groningse gemeenten en de Omgevingsdienst Groningen en is te vinden op www.hinderapp.nl.

Foto: Gemeente Oldambt