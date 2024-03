Gemeente Oldambt neemt deel aan NK Tegelwippen

Gemeente Oldambt gaat van grauw naar groen en doet vanaf vandaag mee aan het NK Tegelwippen, een landelijke actie waarbij tegels plaatsmaken voor groen. Wethouder Jurrie Nieboer benadrukt het belang van deze groene transformatie: “Het is cruciaal dat we groen terugbrengen in Oldambt om onze leefomgeving aangenaam, gezond en veilig te houden.”

Samenwerking voor een groenere toekomst

Met het startsein van de jubileumeditie van het NK Tegelwippen verwisselt Gemeente Oldambt samen met meer dan 175 Nederlandse gemeenten tegels voor gras, bloemperken en bomen. Deze groene transformatie draagt niet alleen bij aan een prettigere leefomgeving maar helpt ook bij het tegengaan van hittestress en wateroverlast. De gemeente moedigt daarom ook iedereen aan om deel te nemen. Nieboer voegt toe: “Elke tegel telt, ook in jouw tuin. Samen kunnen we Oldambt groener maken.”

Tegeltaxi en prijzen

Nieboer onderstreept de waarde van samenwerking tussen de gemeente en haar bewoners: “Gezamenlijk kunnen we de leefbaarheid en duurzaamheid van onze gemeente versterken. Daarom introduceren we als gemeente binnenkort de tegeltaxi. Daarover communiceren we later meer. Elke maand verloten we ook een waardebon van €100,- onder de deelnemers die een foto van vóór het tegelwippen en een foto van het resultaat sturen naar communicatie@gemeente-oldambt.nl. Dit kan vanaf vandaag”.

Doorgeven gewipte tegels

Het NK Tegelwippen loopt van 21 maart tot en met 31 oktober. Iedereen kan gewipte tegels aanmelden via nk-tegelwippen.nl externe-link-icoon , vergeet dan niet de tegels aan de gemeente Oldambt toe te wijzen.

Foto: Gemeente Oldambt