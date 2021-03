Gemeente wil investeren in zonnedaken van Oldambtster energiecoöperatie

Het college van de gemeente Oldambt wil investeren in de zonnedaken van coöperatie Energie(k) Oldambt. Het is de bedoeling dat de gemeente meedoet aan de zogenaamde postcoderoosregeling. Dat betekent dat de elektriciteit van de gemeentelijke gebouwen die binnen de postcoderoos vallen, straks duurzaam opgewekt wordt. Het voorstel om 136 certificaten van 250 kilowattuur per jaar af te nemen, wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.

Lokaal eigenaarschap

Duurzaamheidswethouder Jurrie Nieboer legt uit: “De energiecoöperatie in Oldambt is opgericht door inwoners. Er is dus sprake van lokaal eigenaarschap. En dat vinden wij als gemeente erg belangrijk in de energietransitie. De energiecoöperatie helpt inwoners die een bijdrage willen leveren aan de energietransitie, maar die zelf geen zonnepanelen op hun dak willen of kunnen plaatsen. Wij willen de energiecoöperatie op twee manieren helpen. Eerst door de daken van een aantal gemeentelijke gebouwen beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. En daarna door zelf duurzame energie af te nemen voor de gebouwen die binnen de postcoderoos vallen.”

Projecten

De energiecoöperatie heeft drie projecten in voorbereiding. Allereerst zijn er plannen om zo’n 400 zonnepanelen te leggen op de daken van zwembad De Watertoren in Winschoten en op de Eextahal in Scheemda. Daarnaast zijn er plannen voor een kleinschalig zonnepark op een bedrijventerrein in Bad Nieuweschans. Nieboer: “Deze plannen hoeven niet te wachten tot ons beleid klaar is. Zonnepanelen op daken staan we in de meeste gevallen namelijk gewoon toe. En het zonnepark in Bad Nieuweschans past binnen het bestemmingsplan, omdat het terrein is aangemerkt voor de opwek van duurzame energie.”

Wat levert het op?

De overeenkomst tussen de energiecoöperatie en de gemeente duurt 15 jaar. In die tijd ontvangt de gemeente subsidie over de opgewekte energie. “En die subsidie zorgt ervoor dat we onze investering in 15 jaar tijd weer terug verdienen”, zegt wethouder Nieboer. “Maar dat is niet het enige, want de opbrengst van de opgewekte stroom gaat naar de energiecoöperatie. Die betalen daar eerst de verzekering en het onderhoud van. En wat er over blijft wordt in overleg met de deelnemers van de energiecoöperatie weer geïnvesteerd in een ander lokaal project op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid of leefbaarheid.”

