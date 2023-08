Gemeenten Oldambt en Veendam lanceren gezamenlijk buurtbemiddeling in het najaar van 2023

Burenruzies zijn heel vervelend, maar komen helaas overal voor. Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om burenruzies en conflicten in de buurt effectief aan te pakken. Vaak ontstaan er irritaties en misverstanden tussen buren die, als ze niet worden opgelost, kunnen leiden tot langdurige spanningen en zelfs escalaties. Met buurtbemiddeling willen de gemeenten Oldambt en Veendam dergelijke situaties voorkomen.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Het proces begint wanneer buurtbewoners een conflict of probleem ervaren met een andere buurtbewoner zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast. Ze kunnen dit melden bij buurtbemiddeling, waarna een team van getrainde vrijwilligers optreedt als bemiddelaars. Deze vrijwilligers worden opgeleid volgens de richtlijnen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), om ervoor te zorgen dat ze beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om conflicten op een professionele manier aan te pakken.

Samenwerking

De gemeenten Oldambt en Veendam starten gezamenlijk buurtbemiddeling op. Deze samenwerking komt voort uit de gedeelde visie en het gemeenschappelijke belang om de leefbaarheid en harmonie in beide gemeenten te bevorderen. Door samen te werken nemen de kosten voor de beide gemeenten af en kan kennis uitgewisseld worden. Dat draagt bij aan de professionalisering van buurtbemiddeling. Daarnaast wordt voorzien in een objectieve en onpartijdige benadering. Vrijwilligers uit de ene gemeente worden namelijk ingezet als bemiddelaars bij de andere gemeente.

Het programma zal van start gaan in het najaar van 2023. Beide gemeenten zijn momenteel op zoek naar vrijwilligers die willen bijdragen aan dit waardevolle project. Meer informatie over de vacature buurtbemiddelaars via www.gemeente-oldambt.nl/vacatures en via www.veendam.nl/buurtbemiddelaar.

Foto: Gemeente Oldambt