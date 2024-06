Gemeenten organiseren bijeenkomst ‘Samen sterk voor een veilig buitengebied’

De gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde slaan samen met partnerorganisaties de handen ineen om het buitengebied veiliger te maken. Op vrijdagavond 14 juni vindt de bijeenkomst ‘Samen sterk voor een veilig buitengebied’ plaats tijdens de Landbouwbeurs in Vlagtwedde. Agrariërs en bewoners van het landelijke gebied zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Het buitengebied trekt criminelen aan

Het uitgestrekte landelijke gebied van Groningen is een bron van trots voor de inwoners. Maar ook criminelen vinden het buitengebied aantrekkelijk. Zij zien hier kansen voor drugscriminaliteit, mensenhandel en diefstal van GPS-apparatuur. Dit is een groeiend probleem en veroorzaakt een onveilige leefomgeving voor inwoners in de omgeving. Agrariërs zijn regelmatig het slachtoffer. Criminelen maken gebruik van loodsen en schuren als drugslabs of hennepkwekerijen. De inkomsten uit deze illegale praktijken wordt witgewassen, maar ook wordt er drugsafval gedumpt in de omgeving met ernstige milieuschade tot gevolg.

Beter voorkomen dan genezen

Om het buitengebied te beschermen tegen negatieve invloeden uit het criminele circuit, organiseren de gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde een informatieve bijeenkomst. Samen met LTO Noord (Land- en Tuinbouworganisatie), politie, PVO Noord-Nederland (Platvorm Veilig Ondernemen) en RIEC Noord-Nederland (Regionaal Informatie en Expertisecentrum) informeren zij agrariërs en bewoners en maken hen bewust van de risico’s. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 14 juni tijdens de Landbouwbeurs in Vlagtwedde.

Bent u een agrariër/bewoner uit de gemeente Oldambt, Stadskanaal of Westerwolde? Aanmelden kan nog tot en met zondag 9 juni a.s. via evenementen@riecnoord.nl. De bijeenkomst vindt plaats van 18.00 tot 21.45 uur.

Foto: Gemeente Oldambt