Gert Engelkens nieuwe wethouder

Gert Engelkens is de nieuwe wethouder namens de PvdA. Hij volgt Laura Broekhuizen op, die in mei aankondigde per 1 juli aan de slag te gaan als directeur-bestuurder van Woonstichting Groninger Huis. De gemeenteraad stemde maandagavond in met Engelkens’ benoeming. Zijn eerste grote klus is de algemene beschouwingen van de gemeenteraad op 29 juni, waarbij hij direct aanschuift aan de collegetafel.

Engelkens is een oude bekend in het Oldambt. Ruim 20 jaar is hij inmiddels politiek actief. Eerst als raadslid in Winschoten en daarna nog vijf jaar in Oldambt. De afgelopen vijf jaar was hij Statenlid bij de provincie Groningen.

