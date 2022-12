Gigant FM vanaf nu in Winschoten en regio te ontvangen via FM

WINSCHOTEN – Sinds 1 december is de radiozender Gigant FM in Winschoten en wijde omgeving te ontvangen via de FM frequentie 89.8. Ook wordt het DAB+ uitzendgebied op korte termijn uitgebreid naar heel Groningen en Drenthe (kanaal 7C).

Gigant FM bestaat al ruim 16 jaar en was tot nu toe te beluisteren via onder meer de (digitale) zenderpakketten van onder meer Ziggo, KPN, Kabel Noord, T-Mobile en via DAB+ in Oost-Groningen. Nu komt daar dus een groot gebied bij waardoor Gigant FM onder meer ook makkelijk in de auto en op een portable radio te ontvangen is. Niet alleen Winschoten kan genieten van Gigant FM, want ook in de regio Coevorden is Gigant FM te nu beluisteren op FM.

Foto: Gigant FM