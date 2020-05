Goede ideeën gezocht voor ondernemen in coronatijd

WINSCHOTEN – Economic Board Groningen (EBG) zoekt ideeën die een steentje bijdragen aan de bedrijvigheid in Noord- en Midden-Groningen.

Heeft u als ondernemer een geweldig idee? En kan uw idee een steentje bijdragen aan de bedrijvigheid in Noord- en Midden-Groningen tijdens de coronacrisis? EBG organiseert de online pitchwedstrijd ‘Van crisis naar kansen!’ EBG is op zoek naar ideeën die voortkomen uit de noodzaak anders te moeten werken in deze coronatijd.

Voor wie?

De Online EBG Pitch is bedoeld voor ondernemers uit één van de volgende gemeenten: Het Hogeland, Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Oldambt, Midden-Groningen of voormalig gemeente Ten Boer. Als een deelnemer hier niet woont of is gevestigd, moet hij/zij kunnen aantonen dat deze regio primair profiteert van het idee. De drie deelnemers met de beste ideeën mogen online pitchen aan jury en publiek, die allebei stemmen wie er met het grootste bedrag vandoor gaat om zijn of haar plannen waar te maken. Er is €10.000 aan prijzengeld beschikbaar.

Aanmelden

U kunt uiterlijk tot 25 mei uw idee aanmelden via www.ebgn.nl/coronapitch

Foto: Gemeente Oldambt