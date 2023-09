Gratis ondernemersavond op 10 oktober in Oldambt

Op dinsdagavond 10 oktober zijn (startende) ondernemers uit Oldambt uitgenodigd voor een gratis ondernemersavond. De Ondernemersavond is een initiatief van de gemeente Oldambt en De Ondernemersfactory uit Winschoten en is bedoeld voor alle ondernemers ‘die willen groeien’ of met nieuwe inspiratie aan de slag willen.

Erich Wünker, wethouder Economische Zaken van de gemeente Oldambt, trapt de ondernemersavond samen met Oldambter ondernemers af. Vervolgens neemt bestsellerauteur Pedro van Helden van het boek ‘Onweerstaanbaar ondernemen’ het stokje over en presenteert hij zijn succesformule voor groei.

Wat kunnen ondernemers nog meer verwachten?

Ondernemers kunnen zich tijdens de ondernemersavond laten informeren over subsidiemogelijkheden en over energiebesparing. Maar ook over de kansen die samenwerken met het onderwijs hen biedt. Na afloop is er een informele netwerkborrel.

Erich Wünker wethouder Economische Zaken van de gemeente Oldambt, zegt:

“Ik hoop dat we veel nieuwsgierige ondernemers kunnen verwelkomen op De Ondernemersavond. Door kennis te delen, te netwerken en elkaar te inspireren zorgen we samen voor een goed ondernemersklimaat. Dus ik zou zeggen, meld je aan en laat je verrassen! Of tip collega-ondernemers voor wie dit interessant kan zijn.”

Datum: Dinsdag 10 oktober 2023

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Ondernemersfactory, Beertsterstraat 42, 9671 BL Winschoten

Voor wie: De avond is bedoeld voor ondernemers uit de gemeente Oldambt die willen groeien.

Bent u een (startende) ondernemer die wil groeien? Meld u aan via de QR-code! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Foto: Gemeente Oldambt