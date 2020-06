Groningers in opstand tegen corona-maatregelen

SCHEEMDA – Een aantal inwoners van Scheemda en omgeving heeft zich vanochtend verzameld als actie tegen de corona-maatregelen.

De groep buren en vrienden voerden actie tegen de corona-maatregelen en de effecten daarvan op de rechten van burgers. “Wij, als buren en vrienden, zeggen nee tegen de ongrondwettelijke noodwet, nee tegen de ontrechting van de burgers, nee tegen de 1,5 meter abnormaliteit. Nee tegen de nieuwe orde!”

Groningers in Opstand

De actievoerders toonden tijdens het protest de vlag van Groningers in Opstand, een burgerbeweging die jaren geleden landelijk en internationaal in het nieuws kwam door haar ludieke acties tegen de gaswinning en het behoud van werkgelegenheid in de provincie Groningen.

Foto: C. Heemstra