Hannah Khashan komt met Frietboutique naar Oldambt

Bij Hannah’s Frietboutique kan men onder andere terecht voor ambachtelijke patat, diverse snacks en ambachtelijke gehaktballen van de slager. De kraam staat donderdag van 12.00 tot 19.30 uur bij de Coop in Beerta, vrijdag bij de Plus in Winschoten, zaterdag bij de Spar in Blijham en zondag bij De Helling in Oude Pekela. Een bestelling telefonisch doorgeven kan via 0683 320 889.