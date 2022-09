Helft van woningen Vogelbuurt Scheemda wordt gesloopt

SCHEEMDA – Bijna de helft van alle sociale huurwoningen in de Vogelbuurt te Scheemda zullen worden gesloopt. Dat onthulde het voormalig bestuur van Bewoners Organisatie Oldambt (BOO) zojuist na het inzien van projectplannen van woningstichting Acantus. “De huurders weten officieel nog van niets…”

“Tragisch en droevig tegelijk, dat is wat nu speelt”, aldus Bert van Vondel, bewoner van de in Scheemda gelegen Vogelbuurt. “Dat nagenoeg het volledige bestuur van Bewoners Organisatie Oldambt finaal is opgestapt, is koren op de molen van de woningstichting. De verliezers zijn de huurders van de 137 sociale huurwoningen die in de komende jaren volgens plan gesloopt gaan worden, zíj́ zijn de dupe.”

Vogelbuurt

In december 2012 streek Van Vondel na een relatiebreuk neer in de oude volksbuurt. De oud-ondernemer, vrijdenker, historicus en docent Vredesonderwijs benoemt het als ‘een prettige woonbuurt met een heel eigen volkskarakter, prachtig centraal gelegen en met alle noodzakelijke voorzieningen op loopafstand’. Een ‘goed geoutilleerd’ winkelcentrum, met onder andere een warme bakker, kroeg en slijterij, rijwielspecialist en bloemenzaken en midden in de wijk zelf gelegen de sporthal, het zwembad en de nieuwe basisschool. De tandarts, huisarts, apotheek en ziekenhuis, het is letterlijk naast de deur en daarbij ook nog uitstekende weg-, water-, en spoorverbindingen.

Het is een gemêleerde buurt met voor het merendeel autochtone huurders, aangevuld met instromende anderlanders uit de lagere sociale klasse. De wijk kent nog veel oudere inwoners die er vaak al tientallen jaren wonen en relatief veel gescheiden ouders met jonge kinderen, een buurt ook met een heel eigen dynamiek waar saamhorigheid, maatschappelijke betrokkenheid en sociale controle gelukkig nog steeds springlevend is. Iets waaraan hij zelf ook zijn bijdrage probeert te leveren. Enkele jaren terug figureerde Van Vondel nog op verzoek van woningstichting Acantus in een viertal korte promotie filmpjes waarin door hen de Vogelbuurt aangeprezen werd.

‘Staatsgeheim’

“Al jaren is er sprake van sloop dan wel (gedeeltelijke) renovatie, maar alle informatie daarover werd en wordt als was het staatsgeheim strak onder de pet gehouden. Het was aan de BOO om dit door open communicatie transparant en helder te krijgen voor de betrokken buurt en huurders, maar juist dat stuitte binnen het bestuur op weerstand. Een van de bestuurders, die notabene door de sloopplannen haar huis zal verliezen, koos ervoor op wens van Acantus deze informatie niet te delen. Dat was voor de overige bestuursleden de bekende druppel.”

Ongewisse

“Op dit moment is voor de buurtbewoners dus niet bekend dat bijna de helft van de woningen (62) die gesloopt zullen gaan worden voor rekening komen van de Vogelbuurt. Die woningen gaan in de komende jaren volgens planning tegen de vlakte. Letterlijk het hart van de volkswijk wordt daarmee finaal weggehakt en de bewoners? Die zijn hiervan de dupe!”

In spagaat

“Tragisch en droevig ook dat het enig overgebleven bestuurslid nu in een strijd mee getrokken lijkt te worden tussen enerzijds de woningstichting (en aan haar gelieerde overige huurdersorganisaties in de gemeente), tegenover haar voormalige mede bestuursleden, buren en bewoners van de eigen woonbuurt. Notabene de huurders waarvan ze de belangen juist wilde behartigen en verdedigen.”

Hereniging?

“Het is te hopen dat ze op haar schreden terugkeert en zich opnieuw aansluit bij de buurt- en haar bewoners, want we zullen elkaar nu en zeker straks nog erg hard nodig hebben, er komt heel wat op ons allen af, samen staan we sterk, ze is in elk geval van harte welkom.”

Foto: Ingezonden