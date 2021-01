Het afval sorteren begint bij u thuis

De gemeente Oldambt heeft een plattegrond laten maken van het afvalbrengstation. U kunt hierop zien waar welke container staat. Als u hier thuis al rekening mee houdt kunt u goed voorbereid naar het afvalbrengstation. De plattegrond hangt op het afvalbrengstation en staat op onze Facebookpagina.

Afval sorteren

Gelet op de verplichte rijrichting en de locaties van de containers, kunt u uw afval het beste in onderstaande volgorde inpakken. De elektrische apparaten dus als eerste, de autobanden als laatste.

Elektrische apparaten Matrassen Papier Grof groen Vloerbedekking Teer en dakleer Gasbeton Gips Puin C hout B hout Grofvuil Metalen Harde kunststoffen Glazen flessen Kleding Piepschuim KCA (Klein Chemisch Afval) Vlakglas Asbest Autobanden

Zo ligt het afval voor de eerste container op het afvalbrengstation gelijk vooraan. Als u thuis het afval goed sorteert, bespaart u dat veel tijd op het afvalbrengstation. En dat is weer goed voor de doorstroom. Wim, medewerker afvalbrengstation: “En twijfelt u in welke bak uw afval mag? Vraag het dan aan mij of een van mijn collega’s. We zijn er om u te helpen!”

De beste tijd

Tussen half 10 en half 12 is het vaak erg druk op het afvalbrengstation. Als u de drukte wil vermijden kunt u dus het beste ’s middags langskomen. Per 1 januari 2021 heeft het afvalbrengstation ook nieuwe openingstijden. Check altijd voor vertrek de actuele openingstijden: https://www.gemeente-oldambt.nl/afval-milieu/afvalbrengstation

Foto: Gemeente Oldambt