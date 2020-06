Het regent prijzen dankzij #MijnGraanrepubliek!

Welke bijzondere plekken zijn er in de Graanrepubliek? Die vraag staat al enkele maanden centraal in het Oldambt. De mooiste verhalen uit de regio worden verzameld en gedeeld. “Door video’s, maar ook door winacties waardoor iedereen een graantje mee kan pikken van al het moois dat de Graanrepubliek biedt”, zegt Gea Diedel van Marketing Oldambt. “Met de actie #MijnGraanrepubliek verzamelen en delen we de mooiste verhalen, foto’s en recepten uit het prachtige Oldambt. Als bedankje voor het delen van de verhalen, foto’s en recepten, maken de deelnemers kans op leuke prijzen.”

Diverse mooie prijzen uitgereikt

De afgelopen maanden zijn er al diverse mooie prijzen uitgereikt waaronder vrijkaarten voor de Airshow Oostwold, een gesigneerd exemplaar van het boek ‘De Graanrepubliek’ van Frank Westerman en een muzikale rondvaart bij Dekker Rondvaarten.

De laatste twee prijzen die zijn uitgereikt behoorden bij de video’s van Stephan Steinigeweg en Ruth Weites en Thea Gielleit. In de video van Stephan Steinigeweg, chef-kok van Thermen Bad Nieuweschans staat rust, ruimte en kwaliteit centraal. Thermen Bad Nieuweschans maakt in de keukens gebruik van allerhande producten uit het gebied, zoals het brood, kazen, asperges, en fruit. “De Graanrepubliek is een voorraadkamer van onze keukens.”, zegt Stephan. De prijs behorend bij deze winactie is gewonnen door Mark Bakema. Hij stuurde een recept van Paella met het graanproduct Freekeh in en won een Bad- en dinerarrangement bij Thermen Bad Nieuweschans.

De video van Ruth Weites en Thea Gielleit draait om Festival Hongerige Wolf. Ruth, geboren Groningse, woonde toen ze 30 werd in Amsterdam en organiseerde haar 30e verjaardag tussen de graanvelden om haar vrienden te laten zien hoe mooi het hier is. Sindsdien is dit feestje uitgegroeid tot Festival Hongerige Wolf. Artiesten melden zich spontaan om op de unieke locaties zoals een schuur of een weiland op te treden. Vanuit het festival is ook de bakkerij in Hongerige Wolf opgericht, in de hoop het gebied aantrekkelijker te maken voor jongeren en gezinnen. De winactie kon daarom ook niets anders zijn dan twee tickets voor Festival Hongerige Wolf. Winnaar Albert Waalkens deelde een prachtig verhaal over zijn Graanrepubliek en won daarmee de tickets. Het recept van Mark en het verhaal van Albert is te vinden op de website www.mijngraanrepubliek.nl.

Deel #MijnGraanrepubliek

Wil je ook kans maken op een mooie prijs? Marketing Oldambt deelt de komende periode nog meer video’s uit de Graanrepubliek op de website, Facebook en Instagram. Alle inzenders maken iedere video opnieuw kans op een nieuwe prijs. De mooiste foto’s, recepten en verhalen worden ook op website (www.mijngraanrepubliek.nl) en sociale media van de Graanrepubliek gedeeld. Houd de Facebookpagina facebook.com/oldambt in de gaten om op de hoogte te blijven!