Hoe gaan we duurzame energie in Oldambt opwekken?

Bij verschillende buurgemeenten zijn ze al te zien: windmolens en zonneparken die duurzame elektriciteit opwekken. In Oldambt wordt nog niet zoveel groene energie opgewekt. Dat komt omdat er nog geen beleid is voor zonneparken en kleine windmolens. Gemeente Oldambt wil graag aan de slag met dit beleid en vraagt inwoners en ondernemers om hierover mee te denken.

Online vragenlijst

Wat vinden Oldambtsters van zonneparken en kleine windmolens? En zijn hiervoor geschikte plekken? Wat moet er tegenover staan als er een zonnepark in de buurt komt?

Deze en andere vragen zijn terug te vinden in deze online vragenlijst https://nl.research.net/r/windenzoninoldambt. Daarmee vraagt de gemeente om de mening van Oldambtsters. Wie de vragenlijst liever op papier invult, kan dat doen via de januari-editie van de gemeentelijke informatiekrant De Oldambtster.

Wens voor duurzame energie

Wethouder Bard Boon legt uit hoeveel duurzame energie Oldambt wil opwekken: “We hebben vanuit de gemeenteraad de wens meegekregen om 100 hectare zonneparken aan te leggen in Oldambt voor 2030. Die wens komt bovenop de duurzame energie die we op dit moment al opwekken. Met 100 hectare aan zonneparken kunnen we op dit moment alle huishoudens uit onze gemeente van stroom voorzien.”

Planning

De vragenlijst is in te vullen tot en met woensdag 3 februari 2021. In maart of april is het conceptbeleid klaar. Inwoners kunnen aangeven dat ze daarin ook nog mee willen denken. In mei of juni moet het beleid definitief zijn. De gemeenteraad van Oldambt besluit dan over het vaststellen van het beleid.

Foto: Gemeente Oldambt