Hoe ‘open’ zijn de monumenten op Open Monumentendag?

In het weekend van 13 en 14 september vinden in het hele land weer de Open Monumentendagen plaats. Sinds 1 juni mogen monumenten weer voor bezoekers worden opengesteld. Een aantal veiligheidsmaatregelen tegen corona moet daarbij wél, ter bescherming van bezoekers en vrijwilligers, in acht worden genomen.

Open Monumentendag wordt doorgeschoven

In de gemeente Oldambt is besloten de Open Monumentendag van zaterdag 12 september, met het daarbij behorende landelijke thema ‘Leermonumenten’, door te schuiven naar volgend jaar. De gestelde veiligheidseisen bij het openstellen van een monument nemen namelijk niet alleen de nodige kosten en inspanningen van vrijwilligers met zich mee, ze zorgen er ook voor dat in veel gevallen het monument niet of minder tot z’n recht komt. Hopelijk is in 2021 meer mogelijk, zodat u dán uitgebreid en op uw gemak kunt genieten van alles wat onze monumenten te bieden hebben.

Aantal monumenten wel geopend

Een aantal vrijwilligers in de gemeente Oldambt ziet wel kans ‘hun’ monument zaterdag 12 september voor u open te stellen, namelijk Molen Udema in Ganzedijk, de Hervormde Kerk in Nieuw Beerta, de Stefanuskerk in Finsterwolde, de Protestantse Kerk in Oostwold, de Hervormde Kerk in Scheemda, toren d’Olle Witte in Winschoten (alleen onder leiding van een gids op de hele uren maximaal 4 personen naar boven) en de Hervormde Kerk in Nieuw Scheemda. Wilt u de kerk in Nieuw Beerta bezoeken, dan wordt u verzocht zich van tevoren per mail aan te melden met vermelding van tijdstip (andreavanwieringen@online.nl).

Foto: Gemeente Oldambt