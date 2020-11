Holthausen Clean Technology en Hyzon Motors vestigen zich in Winschoten

Holthausen Clean Technology en Hyzon Motors gaan in Winschoten vrachtauto’s bouwen die op waterstof rijden. Holthausen werkt nu vanuit Hoogezand en is gespecialiseerd in waterstof. Het Amerikaanse bedrijf Hyzon bouwt vrachtauto’s.

Hyzon Motors Europe

Holthausen en Hyzon gaan hun krachten bundelen en samen een nieuw bedrijf starten: Hyzon Motors Europe. Wethouder Erich Wünker is blij dat het nieuwe bedrijf zich vestigt Winschoten: “In Hoogezand had Holthausen niet voldoende ruimte en dus moesten ze uitwijken naar een grotere locatie. Wij konden die in Oldambt bieden, in het pand waar vroeger Newexco zat.”

Huurcontract ondertekend

De eigenaren van Holthausen Clean Technology, Carl en Max Holthausen, hebben vanavond het huurcontract ondertekend. Wethouder Wünker: “Het is de bedoeling dat er straks tweeduizend vrachtauto’s per jaar worden gemaakt in Winschoten. Daarvoor zijn ongeveer duizend medewerkers nodig. Een mooie impuls voor de werkgelegenheid in Oldambt!”

Foto: Gemeente Oldambt