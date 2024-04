Hulp bij geldzorgen

Deze week is het team Vroeg Eropaf van de gemeente Oldambt van start gegaan. Dit team gaat inwoners met betalingsachterstanden actief benaderen en helpen om hun financiën weer op orde te krijgen.

Geldzorgen

‘Soms lukt het niet om de rekeningen te betalen. Dat kan iedereen overkomen. Op zo’n moment is het belangrijk om de juiste stappen te nemen. Daarmee voorkomen we dat de financiële problemen erger worden. Met het team Vroeg Eropaf willen we als gemeente inwoners helpen met (beginnende) geldzorgen. Ik roep inwoners dan ook op om vooral in gesprek te gaan met de medewerker van het team Vroeg Eropaf’, aldus Gert Engelkens, wethouder Armoede en Schuldhulpverlening. De gemeente werkt hierbij samen met verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven. Deze organisaties zijn wettelijk verplicht betalingsachterstanden door te geven aan de gemeente.

Vroegsignalering

Door inwoners al in een vroeg stadium te helpen, kunnen we voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie.

Contact

Inwoners hoeven niet te wachten tot het Vroeg Eropaf team langskomt. Inwoners die nu al vragen hebben over financiën, kunnen contact opnemen met het STAP-loket via info@stapoldambt.nl (www.stapoldambt.nl externe-link-icoon ).

Foto: Gemeente Oldambt