Hulp gedupeerden kinderopvangtoeslag-affaire in gemeente Oldambt

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

Bent u een inwoner van de gemeente Oldambt en bent u gedupeerd geraakt door de manier waarop kinderopvangtoeslag is uitgevoerd door de Belastingdienst dan kan dat gevolgen hebben voor uw situatie.

De gemeente Oldambt ondersteunt u hier graag bij.

Het gaat om de volgende situaties:

U bent gedupeerd door vooringenomen handelen van de Belastingdienst en door onderzoek naar georganiseerde fraude (CAF-zaken);

U bent gedupeerd doordat de wet te streng was;

U krijgt de kwalificatie opzet/grove schuld waardoor u in het verleden geen persoonlijke betalingsregeling kon krijgen.

Wat kan de gemeente Oldambt voor u betekenen?

Herkent u zichzelf in een of meer van de 3 bovengenoemde situaties, neem dan contact met ons op. Dan helpen we u met bijvoorbeeld uw inkomen, schulden, huisvesting of andere zaken. Samen komen we verder.

Meldt u zich eerst bij de Belastingdienst

Het is belangrijk dat u zich eerst meldt bij de Belastingdienst als gedupeerde. Wij kunnen u dan beter helpen. Aanmelden kan via bijgaande link: https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/

Heeft u vragen of lukt de aanmelding bij de Belastingdienst niet?

Neem dan contact op met de heer Takens via ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0597) 48 20 00.

Foto: Gemeente Oldambt