Huurders Acantus bezorgd om achterstallig onderhoud

SCHEEMDA – Wat betreft buurt en woonomgeving heeft Yvette niets te klagen, de saamhorigheid, de maatschappelijke betrokkenheid en de sociale controle die in de Scheemder Vogelbuurt nog steeds springlevend is, maakt het voor haar een fijne buurt om in te wonen. “Echt alles is binnen loopafstand, het winkelcentrum, het zwembad, de parkhal, de huisarts, de apotheek, het treinstation, het ziekenhuis, noem maar op en dat vlak naast de A7”, zegt ze.

Ze woont ondertussen al vijf jaar in een twee-onder-een-kapper aan de Parklaan, de 27-jarige Yvette Biemold, samen met haar honden. Over de buurt geen kwaad woord, maar over woningstichting Acantus is Yvette beduidend minder goed te spreken en dan vooral wat betreft het achterstallige onderhoud van de huizen. “De woningen stammen uit de jaren ’50 en volgens mij heeft het overgrote deel ervan, zeker bij mij in de straat, de afgelopen vijfentwintig jaar nauwelijks onderhoud gehad. Het tocht en kiert en aan drie zijden slaat bij mij het vocht door de muren naar binnen.”

Clusterhoofdpijn

“Door de achtermuur, de schuurmuur, in de keuken, de gang, het toilet en de voormuur… en nee, met wat ‘extra ventileren’ ben je er niet vanaf. Het is een structureel probleem dat er voor zorgt dat ik geregeld met een stevig schoonmaakmiddel de muren weer toonbaar moet maken, met als bijkomend resultaat dat ik meer getergd wordt door aanvallen van clusterhoofdpijn.” Clusterhoofdpijn is een zeldzame aandoening waaraan behalve Yvette enkele duizenden andere Nederlanders lijden. Het zorgt ervoor dat ze zich niet kan concentreren en maatschappelijk kan functioneren en is daardoor ook volledig arbeidsongeschikt geraakt.

Bezorgdheid

Ze kijkt met zorg uit naar de komende buurtontwikkelingen en de schimmige onduidelijkheid rond de plannen van Acantus. Voor haar is een ding wel duidelijk; ze wil níet uit haar buurt verhuizen, ze wil net als alle andere buurtgenoten waar ze al jaren recht op heeft en ook voor betaalt, een technisch goed onderhouden huis. Met bezorgdheid ziet ze hoe de energieprijzen exploderen, gelukkig heeft ze nog een paar maanden respijt, maar een snelle rekensom leert haar dat als ze nú een nieuw energiecontract moet afsluiten ze finaal klem komt te zitten. Wonen wordt dan voor haar onbetaalbaar, 500 euro per maand voor energie is 170 euro meer dan wat ze kwijt is aan huur.

Slecht onderhoud

“Als je daar ook nog de kosten van de boodschappen bij rekent, dan kom niet alleen ik, maar dan komen al mijn buurtgenoten, in de problemen. Onze portemonnee groeit niet mee, mijn IVA-uitkering in elk geval niet, waar moet ik alles van betalen? Komt er ook nog bij dat het voltallige bestuur van de enige huurdersvereniging die voor ons opkwam, de BOO, is opgestapt. Op wíe kunnen wij, op wie kan ik, nu nog rekenen? Geen enkele politieke partij steekt een helpende hand uit en op Acantus, daar hoeven we niet op te rekenen, die hebben al jaren geen actie ondernomen. Plannen hebben ze genoeg, maar ondertussen zit de hele buurt nu met zulke slecht onderhouden woningen waardoor ze allemaal te maken hebben met enorme energielasten. Maar hoe dan ook, ik laat me niet wegjagen uit m’n buurt!”

Foto: Ingezonden