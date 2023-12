Iedereen moet mee kunnen doen in Oldambt

De gemeente vindt het van groot belang dat inwoners gebruik kunnen blijven maken van de diensten van de vrijwilligersorganisaties, daarom verhoogt zij het subsidieplafond. Daarnaast wil de gemeente aanhaken bij het Volwassenfonds Sport en Cultuur. Dit fonds heeft als doel volwassenen de mogelijkheid te bieden actief deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten.

De vrijwilligersorganisaties vervullen een belangrijke rol voor veel inwoners. Zo bedient kledingbank Maxima elk seizoen 1400 klanten, die gemiddeld 15 stuks kleding gratis ophalen. Bij Stichting Leergeld zijn er in de periode van januari tot en met september 2023 1013 aanvragen ingediend voor (financiële) ondersteuning bij activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ontving in dezelfde periode 217 aanvragen. Vrijwilligersorganisaties zoals Kledingbank Maxima, Stichting Present, Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur hebben aangegeven met de huidige subsidies niet langer rond te kunnen komen. Gert Engelkens, wethouder Welzijn en Zorg: “Door het verhogen van het subsidieplafond kunnen de vrijwilligersorganisaties hun belangrijke maatschappelijke rol blijven vervullen, zodat inwoners bij ze terecht kunnen. Het jeugdfonds Sport en Cultuur is een mooi voorbeeld waarbij kinderen die het thuis niet zo breed hebben, alsnog kunnen deelnemen aan sport- en culturele activiteiten. We willen dat dit niet beperkt blijft tot jeugd, daarom hebben we besloten om dit uit te breiden met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Zodat we ook aan volwassenen gelijke kansen bieden om deel te kunnen nemen in de maatschappij.”

Foto: Gemeente Oldambt