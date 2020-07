IJsco voor een gulden of rijksdaalder bij Mecca in Winschoten

WINSCHOTEN – Ouderwets smullen van een ijsje tegen betaling van een oude Nederlandse gulden of rijksdaalder? Het kan weer bij Mecca in Winschoten.

Oude tijden herleven in Winschoten. Aan het ijsloket van snoepwinkel Mecca in het Oost-Groninger koopmansstadje kan met ingang van woensdag 15 juli tijdelijk met oud Nederlands muntgeld betaald worden. Men kan een ijsje kopen voor een nikkelen gulden of rijksdaalder die door de invoering van de euro van het toneel zijn verdwenen.

Esther Veldhuis, sinds begin dit jaar de nieuwe eigenaresse van de speciaalzaak, wil met de actie het besteedbare vakantiegeld van haar streekgenoten wat opkrikken. “Ik denk dat veel mensen thuis nog wel wat oud muntgeld hebben liggen. Bij Mecca kunnen ze deze guldens en rijksdaalders omzetten in een lekker softijsje. Door de coronacrisis is het bestedingspatroon van mensen wat krapper geworden en op vakantie zit er soms ook niet meer in, vandaar deze actie.”

Veldhuis geeft de gulden en rijksdaalder niet alleen tijdelijk haar wisselwaarde terug, ze verhoogt ook de waarde van de munten. “De euro verving de gulden met een tegenwaarde van krap 45 cent en iets van 110 cent voor een rijksdaalder. Tijdens deze actie kan men een ijshoorntje van 75 eurocent kopen met één nikkelen gulden. En met een nikkelen rijksdaalder kan men een hoorntje kopen ter waarde van 1,5 euro.”

IJsco veur ’n Soof

Tot aan de muntomwisseling in euro’s werd door Oost-Groningers de gulden in het eigen Bargoens aangeduid als Soof, vandaar dat Veldhuis haar actie de naam IJsco veur ’n Soof heeft meegegeven. Maar voor onze Oosterburen maakt de ondernemer geen onderscheid. Ook zij kunnen oude 1 en 2 Markstukken aan het ijsloket inwisselen voor een hoorntje met lekker softijs. De actie duurt nog de hele vakantieperiode.

