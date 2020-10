In de herfstvakantie grootschalige werkzaamheden spoor Groningen–Veendam/Weener

In de periode van 10 tot en met 19 oktober (herfstvakantie) vinden er grootschalige werkzaamheden plaats op en langs het spoor Groningen-Veendam/Weener. De werkzaamheden zijn voor het project Sneltrein Groningen-Winschoten en deels reguliere onderhoudswerkzaamheden. ProRail werkt in de periode van 10 tot en met 19 oktober dag en nacht op verschillende locaties aan sporen en stations. Op het traject Groningen-Veendam/Weener rijden in die periode geen treinen en worden bussen ingezet.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

ProRail combineert de werkzaamheden voor de Sneltrein Groningen-Winschoten met reguliere onderhoudswerkzaamheden op dit traject. Dit betekent dat op diverse plaatsen spoor en overwegen worden vernieuwd. Hier kunt u tijdelijk hinder van ondervinden, doordat een aantal overwegen (gedeeltelijk) afgesloten zijn. De omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden. Hieronder geven wij u een overzicht van de locaties waar wordt gewerkt en wanneer.

Locatie Bereikbaarheid Wanneer Traject Groningen-Veendam/Weener Er rijden geen treinen er worden bussen ingezet 10 tot en met 19 oktober Station Scheemda Afgesloten 10 tot en met 19 oktober Overweg Vogelzangsterweg Scheemda Afgesloten 14 oktober 07:00 uur t/m 16 oktober 16:00 uur Overweg Halteweg Heiligerlee Afsluiting één weghelft, begeleiding verkeer door verkeersregelaar 12 oktober 07:00-16:00 uur Overweg Kolkenweg Voetgangers kunnen passeren onder begeleiding verkeersregelaar 13 oktober 23:00 uur t/m 16 oktober 23:00 uur Overweg St Vitusholt Winschoten Afgesloten – omleidingsroute via gele borden 9 oktober van 23.00 uur tot en met 13 oktober 23.00 uur Overweg Garst Winschoten Afgesloten – omleidingsroute via gele borden 9 oktober van 23.00 uur tot en met 13 oktober 23.00 uur Overweg Oostelijke Ringweg Winschoten en Winschoterzijl Afgesloten – omleidingsroute via gele borden 10 oktober 10:00 uur tot en met 11 oktober 10:00 uur Overgang Ulsda Beerta Afgesloten – omleidingsroute via gele borden 23:00 uur tot en met 12 oktober 02:00 uur

In het overzicht staan alleen de werkzaamheden die in de gemeente Oldambt worden uitgevoerd. Wilt u meer informatie en een compleet beeld van alle werkzaamheden voor het project Sneltrein Groningen-Winschoten? Neem dan een kijkje op de website van ProRail.

Hinder

Een deel van de werkzaamheden kan hinderlijk zijn voor de omgeving. Er is sprake van extra licht, geluid en trillingen. Ook zorgen de werkzaamheden tijdelijk voor extra verkeersdrukte rond de werkplekken. De directe omgeving is hiervan door ProRail op de hoogte gebracht.

Foto: Gemeente Oldambt