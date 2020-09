Informatieavonden Poort van Winschoten en St. Lucas locatie op 16 en 17 september

In september zijn er informatiebijeenkomsten voor ondernemers, omwonenden en belangstellenden over de ontwikkelingen rond de Poort van Winschoten en de herontwikkeling van de St. Lucas locatie. We geven informatie, maar hopen ook op reacties op onze plannen. Vindt u dit interessant? Kom dan langs!

Voor wie, wanneer en waar?

Ondernemers: 16 september, inloop tussen 19.00 en 20.30 uur

Omwonenden/belangstellenden: 17 september, inloop tussen 16.00 en 19.30 uur

Locatie voor beide avonden: Vennekerk, Venne 152 in Winschoten

Bent u ondernemer én omwonende? Dan heeft u keuze op welk moment u het liefst komt. De bijeenkomsten zijn in de vorm van een inloop, u kunt dus komen wanneer het u past.

Waar gaat het over?

De Poort van Winschoten is de werktitel voor de herinrichting van het zuidelijk centrumgebied, waaronder het nieuwe gemeentehuis. Aan de andere kant van het centrum worden plannen gemaakt voor de herontwikkeling van de St. Lucas locatie, ofwel het voormalig ziekenhuis.

Centraal tijdens de bijeenkomsten staan de scenario’s voor de gebiedsontwikkeling van de Poort van Winschoten, waarop we een reactie vragen van de bezoekers. Ook geven we informatie over de voortgang van het project en de planning tot aan de oplevering in 2023.

Voor de herontwikkeling van de St. Lucas locatie zijn er allerlei ideeën. We zijn benieuwd naar de reacties daarop. En we vertellen meer over het proces om uiteindelijk te komen tot een voorstel aan het college in december.

Coronamaatregelen

Tijdens de bijeenkomsten zijn de coronamaatregelen van toepassing. De locatie is hierop ingericht. We vragen bezoekers om anderhalve meter afstand te houden en om hun contactgegevens achter te laten bij binnenkomst. Mocht op bepaalde momenten de belangstelling te groot zijn, dan kunnen we vragen om even te wachten. Dit kan buiten (bij mooi weer) of in een andere ruimte in de Vennekerk.

Vragen?

Kunt u niet bij de bijeenkomsten zijn, maar heeft u wel vragen of ideeën? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0597) 48 20 00 of via e-mail poort@gemeente-oldambt.nl.

Foto: Gemeente Oldambt