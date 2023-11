Informatieve bijeenkomst over de e-bike op 8 november in De Akkerschans in Bad-Nieuweschans

De elektrische fiets is bijna niet meer weg te denken uit ons (fiets)leven. Dat is ook heel goed te begrijpen want het biedt veel gemak en vrijheid. Toch is zo’n snelle fiets met technische snufjes ook even wennen. Daarom organiseert Doortrappen Groningen op 8 november Dorpscentrum de Akkerschans in Bad-Nieuweschans een voorlichtingsbijeenkomst voor senioren over elektrisch fietsen.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd door de Fietsersbond en zijn onderdeel van het programma Doortrappen in Groningen. Doortrappen heeft als doel om senioren te stimuleren vaker en veiliger te fietsen. Dit is al enkele jaren speerpunt in landelijk en regionaal verkeersveiligheidsbeleid. Senioren worden met gezondheidsprogramma’s gestimuleerd om in beweging te blijven. Tegelijkertijd is in ongevallencijfers een groeiend aantal ongevallen met de seniore fietser te zien. Doortrappen Groningen is in het leven geroepen om daar verandering in te brengen. Het project bestaat uit diverse leerzame en leuke fietsactiviteiten voor senioren.

E-bike uitgelicht

Tijdens deze bijeenkomst staat de elektrische fiets centraal. Zo geven de docenten van de Fietsersbond handige informatie over de verschillende elektrische fietsen die er zijn en waar je op moet letten bij de aanschaf van een e-bike. En geven zij tips over hoe je veilig fietst op een e-bike. Ook kan er worden meegedaan aan een verkeersquiz of een fietsparcours met eigen e-bike. Aanmelden kan via een www.doortrappengroningen.nl

Locatie: Dorpscentrum de Akkerschans, Bunderweg 4, Bad-Nieuweschans

Tijden: 13.30 – 16.30 uur

Doortrappen in Groningen

Het programma Doortrappen is omarmd door de provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen. Alle Groningse gemeenten doen eraan mee. De fietsactiviteiten van het programma worden uitgevoerd door de Fietsersbond in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen. Ze werken daarbij samen met allerlei (lokale) organisaties, instellingen en mensen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Groningen. Kijk voor meer informatie op www.doortrappengroningen.nl.

Foto: Gemeente Oldambt