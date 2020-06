Inschrijving Blaauwbekmarathon sluit 24 januari

Er kan ingeschreven worden voor de hardloopafstanden 5 kilometer, 10 kilometer, halve marathon en hele marathon. Ook wandelaars zijn weer van harte welkom, zij kunnen zich inschrijven voor 10 kilometer of een halve marathon. Voor de jeugd is er per leeftijdscategorie een afstand, alle informatie over het inschrijven is te vinden op de website www.blaauwbekmarathon.nl.

Hoewel het de laatste editie is, verdwijnt de Blaauwbekmarathon toch niet helemaal. De routes worden namelijk permanent. De markeringen langs het parcours blijven na deze editie staan. De Blaauwbekmarathon wordt zodoende het eerste officiële permanente marathon parcours van Nederland.

Het evenement lijkt bovendien in 2019 haar naam waar te maken. Met de huidige temperaturen en de verwachtingen voor het weer van de komende weken wordt het serieus ‘blaauwbekken’ voor de deelnemers. Zoals het hoort bij een hardloopwedstrijd in februari! Aarzel dus niet en schrijf je zo spoedig mogelijk in voor dit unieke evenement.