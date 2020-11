Internetfraude

Bij meerdere gemeentes in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht door de website afspraakloket.nl.

Via de website afspraakloket.nl kunnen mensen een afspraak maken voor bijvoorbeeld het verlengen van een rijbewijs of paspoort. Hiervoor brengt de site € 19,95 in rekening. En de site vraagt om gevoelige gegevens in te vullen zoals een burgerservicenummer. Pas op! Wij werken niet samen met afspraakloket.nl. Wilt u een afspraak met de gemeente Oldambt? Bel dan met onze klantenservice KCC via (0597) 48 20 00. In verband met corona is het maken van online afspraken niet mogelijk op dit moment.

Heeft u wel een afspraak gemaakt via afspraakloket.nl? Doe dan aangifte bij de politie.

Foto: Gemeente Oldambt