Interview vrijwilligers van Stichting 5 Oldambtster dorpen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Ken je dat gezegde? Het samen verder komen, dat was de aanleiding voor de vijf meeste oostelijke Oldambtster dorpen om zich te verenigen. Kansen vanuit het programma Toukomst van Nationaal Programma Groningen wilden ze aangrijpen. En dan nog niet eens voor zichzelf, maar vooral voor de andere inwoners. Wethouder Gert Engelkens sprak half oktober met 8 vrijwilligers van deze stichting. Waarom zijn ze vrijwilliger? Zien ze kansen? Hoe zit het met waardering? En meer …

Waar doe je het voor?

In een geanimeerd gesprek kwam wel heel duidelijk de reden naar voren waarom de meesten aan deze vrijwilligersklus zijn begonnen: “je moet weten waar je het voor doet”. Voor de stichting zat hem dat dus in het aantrekkelijk houden van de dorpen én omgeving.

Voor deze vrijwilligers lijkt het een combinatie van een wens er het beste van te maken met een gezonde dosis lef. Ze gingen aan de slag met 10 ommetjes en het in ere herstellen van een loswal. En als dat klaar is, gaan ze gewoon nog even verder. Bijvoorbeeld met het onderhoud van hun projecten zodat het ook mooi blijft.

Doe zelf ook iets!

De vrijwilligers zijn eensgezind: “blijf niet aan de kant staan roepen, doe zelf ook iets!” Ze noemen het hun ‘bewonersdeel’. Dat kan klein of groot zijn, maar begin vooral. Gedeelde belangen zijn een goed vertrekpunt. Ze noemen ook mooie voorbeelden als het dorpshuis Ganzedijk waar dit gesprek plaatsvond, maar ook wat in Drieborg allemaal in gang is gezet.

Deze vrijwilligers geven ook aan dat je het niet alleen hoeft te doen. Zij ervaren veel steun Sociaal Werk Oldambt en van de gebiedsregisseur van de gemeente. Zij denken mee, leggen waardevolle verbindingen en hielpen mee het plan uitgevoerd te krijgen.

Oproep: Help jij mee?

De vrijwilligers komen professioneel over. Van aandacht voor goed uitgewerkte plannen en hoe je het geld bij elkaar krijgt tot een keurige website. Tijdens het overleg is het vaak serieus, maar er is de nodige humor en zelfspot over hun eigen leeftijd en haarkleur.

De vrijwilligers geven aan niet meer de jongste te zijn. Vanuit hun betrokkenheid voelen ze zich ‘verplicht’ om nog even door te gaan.

En toch willen ze op termijn ook wel graag afbouwen en zoeken ze enthousiaste mensen die mee komen helpen. Meld je dus vooral als jij, groot of klein, ook iets wilt doen.

Lof en ondersteuning

Wethouder Gert Engelkens is blij met alle vrijwilligers in onze gemeente. En dus ook met deze club die samenwerken voor de oostelijke dorpen in Oldambt. Daarom zetten we hen graag op deze manier in het zonnetje.

Het aandacht hebben voor vrijwilligers was ook één van de aanbevelingen uit 2021 van de Hanze Hogeschool over sterk(er) vrijwilligerswerk. De andere aanbeveling ging over ondersteuning. Dus ook vanaf hier willen we nogmaals benadrukken dat je het niet alleen hoeft te doen. Deze vrijwilligers helpen hun opvolgers graag op weg en staan paraat als adviseur. Sociaal Werk Oldambt helpt vrijwilligers en de gebiedsregisseurs staan ook klaar!

Meer informatie daarover vind je op Vrijwilligers – Sociaalwerk Oldambt en Gebiedsgericht Werken | Oldambt (gemeente-oldambt.nl). En meer informatie over de stichting en haar vrijwilligers vind je op Het begin – 5 Oldambtster Dorpen.

Foto: Gemeente Oldambt