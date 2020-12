Jaarwisseling Oldambt 2020-2021

Omdat veel dit jaar anders gaat dan anders, moeten we ook rondom de jaarwisseling creatief zijn. Hier lees je alvast de eerste praktische zaken over de jaarwisseling in Oldambt.

Carbid

Carbid is dit jaar toegestaan in klein verband. Kom samen met maximaal 4 personen en volg de coronaregels. Let op: carbidschieten mag in Oldambt alleen met een ontheffing. Met de aanvragers van een ontheffing (dit moest voor 1/12) is inmiddels gesproken over hoe het carbidschieten onder de omstandigheden toch door kan gaan.

Vuurwerk

Het landelijk vuurwerkverbod is ervoor om de zorg en handhaving, die momenteel al zwaar belast zijn, te ontlasten. Houd het dus ook hier ‘klein’. Licht vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes, mag wel. Ga er wel altijd verantwoord mee om. De afgelopen jaarwisseling was er in Oldambt veel schade door vuurwerk. We hopen dit jaar op beterschap. Ook deze jaarwisseling is een deel van de prullenbakken afgesloten, op plekken waar het vaker mis ging. Ervaart u in de aanloop naar de jaarwisseling overlast door vuurwerk? Bel dan de politie via 0900-8844.

Schade

De afgelopen jaarwisseling ontstond er in Oldambt voor 58.000 euro aan schade. Nog nooit was dat bedrag zo hoog. Daarom maakte burgemeester Cora-Yfke Sikkema na de vorige jaarwisseling een statement door aangifte te doen en de schade te verhalen op de veroorzakers. Dit kan zo namelijk niet. Voor elk vernield verkeersbord dat vergoed moet worden, moeten we iets anders laten. Prullenbakken in de openbare ruimte komen niet weer terug als ze vernield worden. Laten we er met z’n allen voor waken dat het zover niet komt.

Vuurtonnen

Deze jaarwisseling geeft de gemeente 150 vuurtonnen in bruikleen. Met dit kleine gebaar willen we het samen gezellig maken. Ook hopen we dat er zo minder schade ontstaat aan de omgeving. Wie er eentje aanvraagt, committeert zich aan de spelregels voor de vuurton.

Voormalig ziekenhuis

We merken dat ondanks de beveiliging nog steeds mensen het pand in en uit gaan. Daarom wordt de benedenverdieping van het ziekenhuis vanaf week 50 opgeruimd en schoongeveegd. Vandalen hebben er dan niet veel meer te zoeken. Tijdens de jaarwisseling wordt het ziekenhuis extra beveiligd. Ziet u dus materieel van Steenhuis bij het ziekenhuis? Dan gaat het om de opruimactie. Het ziekenhuis wordt niet gesloopt.

Denk een beetje extra om elkaar

Omdat er dit jaar een stuk minder ruimte is voor gezellig samenzijn, zullen we creatief moeten zijn. Maak het thuis gezellig en denk een beetje extra om elkaar.

Foto: Gemeente Oldambt