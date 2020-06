Jachthaven Midwolda krijgt de Blauwe Vlag

In Jachthaven Midwolda wappert vanaf vandaag een blauwe vlag. De Blauwe Vlag is een internationale milieu-onderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt en jachthavenbeheerder Thijs Huisman hebben de Blauwe Vlag samen gehesen vanmiddag. Jachthaven Midwolda is de derde jachthaven in de provincie Groningen die de Blauwe Vlag mag voeren.

Trotse jachthavenbeheerder Thijs Huisman vertelt dat er twee aspecten zijn waar hij en zijn medewerkers de afgelopen jaren aan gewerkt hebben: Veiligheid en Duurzaamheid. Om te zorgen dat de jachthaven voldoet aan de eisen van het Blauwe Vlag Programma zijn er verschillende calamiteitenpunten gerealiseerd in de haven met reddingsboeien, brandblussers en reddingstrappen. Daarnaast zijn er voor het juist scheiden van afval inzamelpunten gecreëerd voor papier, glas, afvalolie, verfresten, batterijen, accu’s en restafval. Ook wordt er bij het schoonmaken van de sanitaire voorzieningen alleen nog gebruik gemaakt van ecologische schoonmaakmiddelen en zijn de steigers nu verlicht met ledverlichting. De ruimtes in het toiletgebouw krijgen binnenkort bewegingssensoren, zodat de verlichting automatisch uitgaat als er niemand aanwezig is.

“Ik ben blij met het behalen van de Blauwe Vlag, maar het houdt hier niet op.”, zegt Thijs Huisman. “De Blauwe Vlag is voor ons het startpunt van een bewuste bedrijfsvoering. Iedereen die in de jachthaven werkt wordt gestimuleerd in een duurzame denkwijze en is bewust van ons streven om een schone en veilige jachthaven te zijn met aandacht voor de natuur en milieu. Zo kijken we bij het inkopen van producten niet alleen naar de prijs en de kwaliteit maar ook hoe duurzaam iets is. Sommige medewerkers moesten wel even wennen aan de geur van de nieuwe ecologische schoonmaakmiddelen. Deze is niet zo sterk als de dikke bleek die we eerst gebruikten.” vertelt Huisman lachend.

Binnenkort zal ook in Jachthaven Havenkwartier Blauwestad, die Huisman’s bedrijf ook beheert, een nulmeting gedaan worden. Daarna wordt er een stappenplan gemaakt om binnen een paar jaar ook een Blauwe Vlag in het Havenkwartier Blauwestad te kunnen hijsen.