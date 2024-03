Jouw mening maakt het verschil! Praat mee over de toekomst!

Het kabinet heeft met ‘Nij Begun’ de toekomst aanpak voor Groningen en Noord-Drenthe aangekondigd. Samen willen we de sociale cohesie, gezondheid en kansen voor de volgende generatie verbeteren. Deze onderwerpen vormen samen de sociale agenda.

Kwartiermaker Henk Nijboer is verantwoordelijk voor de sociale agenda. Hij wil de sociale agenda graag samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, experts en andere geïnteresseerden ontwikkelen. Daarom nodigt hij u van harte uit op een van zijn bijeenkomsten om met hem mee te denken en te praten, zodat we samen de doelen van de sociale agenda kunnen vormgeven.

Voor de sociale agenda is de komende dertig jaar 100 miljoen euro jaarlijks totaal beschikbaar voor de hele regio. Samen kunnen we het verschil maken, maar we moeten ook keuzes maken. Wilt u hierin meedenken? Sluit dan aan bij één van de onderstaande bijeenkomsten.

Start bijeenkomst 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

11 maart: Kielzog Theater in Hoogezand

14 maart: Cultuurhuis De Klinker in Winschoten

18 maart: De Postwagen in Tolbert

21 maart: De Molenberg in Delfzijl

Inschrijven voor één van de bijeenkomsten kan via deze link.

Foto: Gemeente Oldambt