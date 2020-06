Jubileumeditie Oostwold Airshow op 9 en 10 juni

Met bijna 25.000 bezoekers is de Oostwold Airshow uitgegroeid tot het grootste evenement in de Nederlandse burgerluchtvaart. Ook het randprogramma op de grond met o.a. displays van re-enactors en indrukwekkende tractoren is uniek.

Nergens op het Europese vasteland zie je zoveel vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog, vliegend in hun meest originele uitvoering. Inmiddels zijn er meer dan twaalf van deze z.g. ‘Warbirds’ vastgelegd. De Engelse Fighter Collection presenteert twee verschillende ‘Warhawks’. De letterlijk schitterende P-40C die in de zomer van 2014 zijn debuut in ‘t Engelse airshow-circuit heeft gemaakt. Het opvallende glanzende toestel is tijdens de restauratie volledig gestript en van zijn originele olijfkleurige camouflagekleuren ontdaan. De andere ‘Warhawk’ is één van de slechts twee luchtwaardige P-40 F exemplaren in de wereld. In de jaren zeventig werd dit vliegtuig in troosteloze toestand ontdekt op een vuilstort op het eiland Espiritu Santo. Sinds 2011 is het weer luchtwaardig en het vliegt nu displays onder de naam ‘Lee’s Hope’, wat oorspronkelijk de naam was van een Warhawk van het 85e Fighter Squadron dat in 1944 in Italië was gestationeerd.

Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd hem te herhalen

Re-enactment is strikt gesproken het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen, door deelnemers in historisch kostuum. Zeg dus nooit dat volwassenen ‘oorlogje aan het spelen zijn’. Tijdens de Oostwold Airshow neemt het “European Theater of Operations Reenactment, kortweg ETOR 40-45” het publiek mee terug in de tijd en toont het dagelijkse militaire leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo wordt er een compleet militair kamp ingericht waar men o.a. slaapt, eet en vecht. Tijdens verschillende displays zal het er levensecht aan toegaan. Naast de inzet van authentiek materiaal wordt er ook echt geschoten, zij het met losse flodders. De re-enactors hopen vooral een stuk geschiedenis levend te houden en over te brengen op jong en oud.

Agrarische werkpaarden om van te smullen

Als je altijd hebt gedacht dat het merk Porsche vooral snelle sportwagens op de markt heeft gebracht dan moet je tijdens de Oostwold Airshow zeker gaan kijken naar de Porsche-Diesel Standard 218. Deze oldtimer tractor met een 1,6 liter, 18 kW dieselmotor werd in 1950 gebouwd. Nog een opvallende verschijning is de kleine ‘Stompkop’ zoals de eerste luchtgekoelde Deutz tractor door de echte liefhebber wordt genoemd. Zijn luchtgekoelde dieselmotor vindt zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog. Dat laatste is trouwens niet de enige overeenkomst met de aanwezige ‘Warbirds’ in Oostwold: net als bij een klassiek vliegtuig uit die tijd kun je deze één-cilinder al van verre horen aankomen!

Voorverkoop

De voorverkoop voor de 10e editie van de Oostwold Airshow op zondag 9 en maandag 10 juni, Pinksteren 2019, is inmiddels begonnen. Voor snelle beslissers is er een beperkt aantal ‘Early Bird’ tickets beschikbaar. De korting kan oplopen tot maar liefst 40%! Kijk voor meer info en het bestellen van toegangskaarten op www.oostwold-airshow.nl.