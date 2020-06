Jubileumeditie Oostwold Airshow verlegt de grenzen

Mooier en meer, dat is het streven van de organisatie van de 10e editie van de Oostwold Airshow. Met bijna 25.000 bezoekers in 2017 is het tweejaarlijkse luchtvaartspektakel uitgegroeid tot het grootste evenement in de Nederlandse burgerluchtvaart. Achter de schermen wordt er al een aantal maanden gewerkt aan de grootste airshow ooit in Oostwold. De jubileumeditie vindt opnieuw plaats met Pinksteren op zondag 9 en maandag 10 juni 2019. Nog meer dan bij eerdere edities zal het programma het hele gezin, van jong tot oud, moeten aanspreken.

Daarvoor wordt alles uit de kast gehaald. Al maandenlang worden er overal in Europa contacten gelegd met eigenaren van bijzonder vliegend erfgoed de z.g. ‘warbirds’. Daarbij hoopt de organisatie, naast Nederlandse, Engelse en Amerikaanse vliegtuigen, bij onze oosterburen een vertegenwoordiger van de Luftwaffe vast te leggen. Dit type toestel heeft sinds 1945 niet meer boven Nederland gevlogen. Maar ook de hypermoderne aerobatic vliegers en spectaculaire formatieteams ontbreken niet.

Inmiddels is er al een indrukwekkende lijst deelnemers vastgelegd. Zo maken een Republic P-47D Thunderbolt uit 1945, verschillende Spitfires, Mustangs en een originele Hawker Hurricane Mk.I uit 1939 hun opwachting. De komst van een Hawker Sea Fury T.20 is een soort kers op de jubileumtaart. Met zijn Bristol Centaurus XVIII zuiger-stermotor met 18 cilinders en 2480 pk wordt dit vliegtuig in luchtvaartkringen niet voor niets “het beest” genoemd. Uit Engeland komt het aerobatic display team ‘Raven’ en ook het gouwe ouwe Fokker Four met vier historische Fokker S-11 ‘Instructor’ vliegtuigen komt naar Oost-Groningen.

Voor de grote Airmarket is veel belangstelling en op het gebied van re-enactment komen de aanmeldingen uit binnen- en buitenland. De Oostwold Airshow maakt het verleden op een unieke manier tastbaar. Voor de jonge bezoekers is er ook weer genoeg te beleven. Neem als jonge ‘piloot’ plaats in de cockpit van een vliegtuig of geniet van de theatervoorstellingen van het ‘Flying Circus’.

De 10e editie van de Oostwold Airshow belooft weer een bijzonder evenement op – letterlijk en figuurlijk – hoog niveau te worden. De verkoop van tickets start op 1 januari 2019 en de vroege beslisser wordt beloond met een ‘Early Bird’ korting.

Foto Eirik Østensjø