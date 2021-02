Kabinet aan zet om jeugd toekomst te bieden; aldus Oldambt en 149 andere gemeenten

Gezamenlijk constateren 150 wethouders Jeugd en deskundigen dat het kabinet met een landelijke aanpak voor de jeugd moet komen. Wethouder Jurrie Nieboer van de gemeente Oldambt is één van die ondertekenaars: “Het gaat niet alleen over jeugdhulp, maar over de ontwikkeling en de toekomst van de jeugd in de volle breedte.”

Wethouder Jeugd Jurrie Nieboer gaat verder: “Veel meer mensen hebben het niet makkelijk in deze tijden en we zien bedrijven vechten voor hun voortbestaan, maar het raakt de jeugd hard in hun ontwikkeling. Opgroeien, verkering krijgen, samen zijn met leeftijdsgenoten, de musical in groep 8 om je basisschooltijd mee af te sluiten, een diploma halen, een bijbaantje hebben, uitgaan en andere activiteiten om stoom af te kunnen blazen. En daarnaast zijn er nog veel meer elementen die misschien niet nu, maar wel later consequenties gaan hebben.”

Landelijke aanpak nodig

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp, maar kunnen daarmee niet alle consequenties aanpakken. “En daarbij komt nog dat wij de jeugdhulp wel voor Den Haag uitvoeren, maar in een gemeente als Oldambt is de vraag naar hulp groter dan het budget dat we daarvoor krijgen. En zoals gezegd, dit gaat over de algehele ontwikkeling van alle jongeren. Dat is breder dan alleen jeugdhulp,” aldus wethouder Jurrie Nieboer van de gemeente Oldambt.

De oproep aan het kabinet is daarom om met een landelijke aanpak te komen en alvast vooruit te kijken. Ook jongeren, deskundigen en hulpverleners steunen deze oproep. Via een toekomst- en actiegericht plan moet de jeugd gezond en kansrijk blijven en achterstanden op een goede manier weggewerkt worden. Én dit te financieren, met net zoveel urgentie als de economische steunpakketten.

Ondertekenaars in Groningen

In de provincie Groningen ondertekenden de volgende wethouders de oproep:

Isabelle Diks, Groningen

Kristel Rutgers, Het Hogeland

Peter Verschuren, Midden-Groningen

Jurrie Nieboer, Oldambt

Hennie Hemmes, Pekela

Ans Grimbergen & Annelies Kleve, Veendam

Bert Nederveen & Elly Pastoor, Westerkwartier

Foto: Gemeente Oldambt