Karin (33) start Schooltuin in Winschoten

WINSCHOTEN – Enthousiast is ze aan de slag in de pas verhuisde stadstuin aan de Winschoter Torenstaat. Gehurkt tussen de fors uit de kluiten gewassen aardappelen is Karin Starke -een bruisende onderwijzeres van 33-lentes jong- helemaal in haar element.

De spontaniteit spettert er werkelijk vanaf en met veel vuur doet deze brunette haar leuke plannen uit de doeken. Karin, dochter van de bij veel Oldambtsters nog welbekende bankdirecteur, doet tussen het opkomend gewas vrolijk en ongedwongen haar verhaal.

Avontuurlijke globetrotter

De veelzijdige en creatieve Karin had in haar jongere jaren geen uitgesproken voorkeur wat betreft het beroep dat ze later wilde uitoefenen als ze groter gegroeid zou zijn. Op voorstel van moederlief doorliep ze de PABO, liep een jaar stage op Curaçao en tien jaar terug werd ze beloond met haar onderwijsacte. Het werd vervolgens geen baan in de Groningse Binnenlanden, maar toog de avontuurlijke globetrotter al na wee maanden naar Corn Island, een eiland voor de kust van Nicaragua.

Een daar woonachtig gezin uit het Groningse Marum was op zoek naar een leerkracht voor de kiddo’s. Het sollicitatiegesprek vond plaats voor de tap van De Drie Gezusters in de Stad, het gesprek verliep goed en het klikte uitstekend tussen haar en het gezin. Het in eerste instantie geplande halfjaar werd een paar jaren en eind 2017 zette ze weer voet op Oost Groninger bodem.

Het was eerst even acclimatiseren, het leven ‘daar’ is zo anders dan ‘hier’, ze moest gewoon wennen aan de leefregels en geldende procedures in de Groningse Negorij. Dat je je hand bijvoorbeeld moest opsteken om aan te geven dat je mee wilde rijden, de bus hield niet vanzelf stil bij de halte. Contactloos betalen was ook een nieuw en onbekend gegeven, maar het geld vond uiteraard snel genoeg en vanzelf zijn weg.

(Schooltuin)juf

Op de Internationale School in de Groningse stadswijk Helpman staat ze nu de meeste dagen van de week voor de klas en is daar helemaal op haar plek. Haar collega’s hebben net als Karin ruime ervaring opgedaan in het buitenland en heeft ze een vaste groep. Haar opgedane ervaringen aan de andere kant van de oceaan en stadstuin-initiatieven brachten haar op het idee om ook in Winschoten een schooltuin uit de grond te trekken. Ze benaderde de directrice van de Maranathaschool, kwam in contact met Jaap-van-het-stadsgroen, Marc-van-de-Blauwe-Stad en de wethouder Jurrie-die-de-Oldambtster-jeugdzaken in zijn portefeuille heeft.

Handjes uit de mouwen

Met de kinderen, ouders, vrijwilligers en teamleden van de Marantaha is ze onderhand aan de slag gegaan, de handjes kwamen uit de mouwen en wapperend werden de klaarstaande plantjes in de grond gepoot. Samen doen, samenwerken is het leukste, uitrekenen hoeveel plantjes op een rij geplant worden en naast een schat aan natuurkennis wordt tegelijkertijd ook de woordenschat vergroot. Na afloop samen aardbeitjes uit de tuin plukken en eten, met zijn allen zinnig bezig en dat onder de bezielende leiding van Karin de Schooltuinjuf.

Foto: Karin Starke