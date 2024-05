Kinderen aan de slag met elektronisch afval tijdens E-waste Race

PreZero organiseert de E-waste Race. Dit educatieve project waarbij scholen de strijd aangaan met elektronisch afval, combineert bewustwording over circulariteit met een fysieke inzamelactie. Op deze manier leren kinderen en hun omgeving over het inzamelen van elektronisch afval. De insteek van de E-waste Race is het inzamelen van e-waste leuk, leerzaam en gemakkelijk te maken!

De E-waste Race

Negen basisscholen uit Oldambt en Westerwolde gaan vier weken lang de strijd aan met oude en kapotte elektronische apparaten (ook wel e-waste genoemd). Daar draait de E-waste Race om. Tijdens de E-waste Race leren kinderen op een leerzame en interactieve manier over onderwerpen als consuminderen, grondstofschaarste, hergebruik en recyclen. Na een gastles gegeven door gedreven experts zijn de scholieren klaar om ook daadwerkelijk hun steentje bij te gaan dragen aan het circulair maken van Nederland. Dit door in de hierop volgende weken zoveel mogelijke oude en kapotte elektronische apparaten in te zamelen of te laten repareren bij een lokaal Repair Cafe. Buurtbewoners kunnen hun elektronisch afval aanbieden op www.ewasterace.nl externe-link-icoon . Hierbij mogen geen losse batterijen of accu’s ingeleverd worden. Kunnen de batterijen uit de apparaten gehaald worden? Haal deze dan voor het inleveren uit de apparaten. Leerlingen komen de spullen dan aan huis ophalen.

Een betere wereld, begint op zolder

Er valt nog een wereld te winnen op het gebied van e-waste inzameling. De helft van het Nederlandse e-waste wordt niet ingezameld. De oude laptops of kapotte keukenmachines belanden vaak op zolder of in een gangkast. Zonde! Want er zitten waardevolle en herbruikbare materialen in ons e-waste die een tweede leven verdienen. Van sommige apparaten kan maar liefst 95% van de onderdelen hergebruikt worden. Daarom is het zo belangrijk dat de E-waste Race bewustzijn creëert over het belang van recycling en hergebruik bij kinderen en hun omgeving.

De E-waste Race Oldambt en Westerwolde vindt plaats van 3 juni tot 27 juni. De race is een initiatief in samenwerking met PreZero. Zij zorgen ervoor dat het ingezamelde e-waste bij gerenommeerde recyclers terechtkomt. Zo komt al het e-waste goed terecht en kan het worden hergebruikt of gerecycled.

Foto: Gemeente Oldambt