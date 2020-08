Kindergroepslessen van start bij Kunstencentrum De Klinker

Vanaf maandag 17 augustus starten de lessen ook bij Kunstencentrum De Klinker weer! Na een roerig schooljaar, waarin het coronavirus een grote spelbreker bleek, hoopt het Kunstencentrum op een schooljaar waarin kinderen en volwassenen van gemeente Oldambt en Westerwolde e.o. weer lekker ongedwongen muziek kunnen maken of uitbundig bewegen bij de danslessen die er worden gegeven. Docenten van het Kunstencentrum zien er naar uit om “hun” leerlingen weer te ontvangen. Naast alle individuele lessen starten ook de groepslessen voor basisschoolkinderen weer.

Muziek Ontdekken

Vanaf maandag 31 augustus kunnen alle 8 en 9 jarigen de jaarcursus Muziek Ontdekken (vh AMV) volgen. Tijdens de cursus worden alle ingrediënten aangereikt die nodig zijn om na deze cursus een instrument te leren bespelen. Plezier beleven aan het musiceren staat hierbij centraal. Er wordt bijvoorbeeld geleerd wat de begrippen “maat” en “ritme” inhouden door zelf te zingen, te luisteren, te bewegen en te spelen op diverse instrumenten. Ook het notenschrift wordt aangeleerd.

Blokfluitland

Vanaf donderdag 3 september start de cursus Blokfluitland. Door aansprekende liedjes, samenspeelstukjes en muziekspelletjes leren de kinderen samen muziek te maken en te bedenken. Improviseren dus! Een speelse blokfluitcursus, speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen vanaf ca 6 jaar.

En wanneer er enige speelervaring is opgedaan, kan er misschien ook nog in een ensemble gespeeld worden, samen met de hele blokfluitfamilie. De groepsgrootte is maximaal 6 kinderen, zodat er veel individuele aandacht mogelijk is en de kinderen optimaal van elkaar kunnen leren.

Voor beide cursussen geldt dat de eerste les gratis meegedaan kan worden. Aanmelden of meer informatie via de website van Cultuurhuis de Klinker: www.indeklinker.nl/courses

Foto: De Klinker