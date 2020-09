Koning opent PerkinElmer in Winschoten

Koning Willem-Alexander opende op donderdagmiddag 24 september de nieuwe locatie van PerkinElmer in Winschoten. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf is gespecialiseerd in het maken van meetapparatuur voor de zorg en maakt onder andere coronatestkits. Vanwege de grote vraag naar deze testkits, wilde het bedrijf graag uitbreiden. PerkinElmer heeft een aantal vestigingen in Groningen en ze groeiden daar uit hun jasje. Het voormalige pand van Impag aan de Kartonbaan in Winschoten bood mogelijkheden. De coronatestkits die straks in Winschoten worden gemaakt, worden wereldwijd gebruikt.

Openingshandeling

De Koning opende het bedrijf door de eerste doos met testkits samen te stellen. Daarna ging hij, samen met directeur Perry Luja en burgemeester Cora-Yfke Sikkema, in gesprek met medewerkers over de uitbreiding van het bedrijf en de uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt.

Trots

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder Erich Wünker zijn trots op de komst van het bedrijf. Wethouder Wünker: “De opening van deze nieuwe locatie is goed voor onze lokale economie en werkgelegenheid. De eerste vacatures staan al open. Wij heten PerkinElmer en alle medewerkers die meeverhuizen naar Winschoten van harte welkom.” Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: “We zijn er trots op dat dit bedrijf vanuit Oldambt een bijdrage levert aan de bestrijding van het coronavirus. En we vinden het een eer dat de Koning kwam om de nieuwe locatie te openen.”

Foto: Gemeente Oldambt