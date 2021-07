Kunstproject Dollard College Winschoten zet vakman centraal

WINSCHOTEN – In juni zijn de vmbo-leerlingen van het Dollard College in Winschoten tijdens de CKV-lessen bezig geweest met de Culturele Kunstweken. Tijdens de lessen kregen de leerlingen les in het graffiti spuiten van gastdocent Dikkie Knap.

Het kunstproject is opgezet door Danee Rolfes. “Met dit project wil ik aandacht vragen voor onze toekomstige vakmensen en hen de ontwikkeling bieden die ze verdienen”, vertelt Rolfes. “Vakmanschappen zoals timmerlieden, schilders en koks zijn enorm belangrijk, maar krijgen niet meer de erkenning die ze altijd kregen en verdienen. Met dit project laten we zien dat die beroepen nog altijd gewaardeerd worden!”

Tentoonstelling in de Rozentuin

Op de kunstwerken komen afbeeldingen voorbij van onder andere schroeven, trekkers, koks, auto’s, geld en paarden. Die staan erop om de verschillende sectoren binnen het vmbo-onderwijs te representeren: bouw, economie, horeca, transport, techniek, en zorg. Wil je deze kunstwerken in het echt zien? Vanaf 7 juli worden ze tentoongesteld bij de ingang van de Rozentuin in Winschoten.

Foto: Danee Rolfes