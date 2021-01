Laagfrequent geluid gemeten bij Windpark N33

Bij geluidsmetingen aan de windturbines van windpark N33 is vastgesteld dat de windturbines laagfrequent geluid produceren. De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen hebben direct de bouwers hierover geïnformeerd. Zij doen onderzoek naar de oorzaak hiervan en streven naar een oplossing.

Meting

Voor de bouw van Windpark N33 is er een geluidsmeting (0-meting) gedaan, waarbij ook laagfrequent geluid is gemeten. Nu het windpark in de testfase zit en bijna klaar is, is er een vervolg-geluidsmeting (1-meting) uitgevoerd. Na een maand meten concludeerde de geluidsspecialist van de gemeente Veendam dat de turbines een onverwachte hoeveelheid laagfrequent geluid produceren. Wethouder Henk Jan Schmaal (gemeente Veendam): “Dat is natuurlijk niet de bedoeling, ook niet in de testfase. Laagfrequent geluid kan een enorme impact hebben op de gezondheid van omwonenden”. De bouwers van het windpark hebben, na de melding van de gemeenten, actie ondernomen. Zij hebben aangegeven direct te gaan kijken hoe dit is op te lossen.

Technische aanpassing

De windturbines in het Windpark N33 worden aangestuurd en ingesteld door software. De producent van de molens heeft inmiddels zijn technische specialisten ingezet om te achterhalen waar dit laagfrequent geluid vandaan komt.

Vervolg

De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen blijven de ontwikkelingen volgen. Wethouder Jaap Borg (gemeente Midden-Groningen): “Omdat de windmolens zich nu nog in een testfase bevinden is het belangrijk om direct actie te ondernemen. Wij blijven metingen naar laagfrequent geluid doen. Bij constateringen van laagfrequent geluid melden wij dit direct bij de bouwers van het windpark met het nadrukkelijke verzoek actie te ondernemen.”

Foto: Gemeente Oldambt