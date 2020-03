Leraar uit Oldambt heeft mogelijk corona; scholen dicht

OOSTWOLD – Een leraar van CBS De Lichtboei in Oostwold heeft zich vrijdag ziek gemeld met klachten die op corona zouden kunnen wijzen.

Dat meldt de basisschool vanmiddag per e-mail aan ouders. Uit voorzorg gaat de basisschool in Oostwold daarom voor een week dicht. Ook openbare basisschool De Noordkaap, kinderdagverblijf Bommes en peuterspeelzaal Het Oude Ambt sluiten voor een week de deuren. Zij zitten namelijk in hetzelfde gebouw. Het besluit is genomen na overleg met de GGD.

Leerkracht niet getest

De leerkracht heeft zich inmiddels bij de huisarts gemeld, maar wordt niet op COVID-19 getest omdat hij niet tot de risicogroep behoort. Het is dus onduidelijk of hij het virus heeft opgelopen en collega’s of leerlingen heeft besmet. Aan het eind van de week wordt gekeken of de scholen langer dicht moeten blijven.

Foto: iXimus/Pixabay