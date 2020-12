Lichtpuntje voor eenzame inwoners en het coronacompliment

Ook wij zien en horen jullie. Mensen die zich wel redden, mensen die gezelligheid om zich heen missen of een beetje van beide. Mensen die een bedrijf hebben en misschien wel dicht zijn of het juist best goed hebben in deze gekke tijd en dat ook lastig vinden. Weet dat jullie niet alleen zijn.

Daarom komen we als gemeente ook weer in actie. In maart en april gingen we langs bij verzorgingshuizen met tulpen. In die tijd kregen we ook wat signalen dat ook mensen die alleen thuis wonen, jong en oud, zich ook wat verloren kunnen voelen.

Daarom gaan we weer, coronaproof, langs de deuren. Ken jij iemand waarvan je weet dat diegene zich best alleen voelt in deze tijd? Jong of oud, geef dat dan ook door. Meld diegene dan aan voor het lichtpuntje; een klein gebaar in deze tijd. Laat ons weten wie het is en waar diegene woont. Als er heel veel aanmeldingen komen, dan gaan we loten. Collegeleden gaan dan in december langs om de attentie te brengen.

Wij zien ook dat veel Oldambtsters deze periode al zorgen voor lichtpuntjes. Dus ken jij iemand die al veel doet om anderen te helpen in deze gekke tijd? Stuur ons een berichtje via onze site of bel en geef door om wie het gaat, waar diegene woont en wat diegene dan doet. Wij gaan in ieder geval tot aan Kerst wekelijks iemand uit alle inzendingen selecteren en onze burgemeester Cora-Yfke Sikkema komt dan een coronacomplimentje brengen!

Maar dat is niet het enige wat gebeurt. Sociaal Werk Oldambt gaat ook op tournee met lichtpuntjes. Volg hen op Facebook, bekijk de website van Sociaal Werk Oldambt via www.sociaalwerkoldambt.nl of bel hen voor meer informatie!

Wil je iemand aanmelden? Kies dan hieronder waar het om gaat:

Aanmelden van een inwoner die zich best alleen voelt

Aanmelden van een inwoner die veel doet voor anderen



Foto: Gemeente Oldambt