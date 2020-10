Livestream inhijsen brugdeel boven Winschoterdiep

Het tweede spannende moment in de bouw van de Blauwe Loper komt eraan: het inhijsen van de beweegbare brug boven het Winschoterdiep. Dat gebeurt op woensdag 21 oktober, vanaf 08.00 uur ’s ochtends. Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen de werkzaamheden live volgen via het YouTubekanaal van Blauwestad.

De werkzaamheden

De voorbereidingen voor de werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Het brugdeel, dat gemaakt is in de stad Groningen, is per schip onderweg naar Winschoten. Naast het Winschoterdiep komen twee grote hijskranen te staan van elk 700 ton. Die hijskranen tillen het 23 meter lange en 86 ton wegende brugdeel woensdag op zijn plek. De werkzaamheden duren waarschijnlijk de hele ochtend. Het verkeer heeft geen last van de werkzaamheden. Voor de scheepvaart is het Winschoterdiep op 21 oktober gestremd.

Kom niet naar de bouwplaats

Provincie Groningen en gemeente Oldambt roepen inwoners en andere geïnteresseerden op om niet naar de bouwplaats te komen. In plaats daarvan kunnen zij de werkzaamheden volgen via de livestream op www.blauwestad.nl. De bouwplaats wordt afgezet door middel van hekken.

Foto: Gemeente Oldambt