Locaties Kinderopvang Hummelstee tijdelijk gesloten

De gemeente Oldambt heeft als toezichthouder tijdelijk de exploitatievergunning van Kinderopvang Hummelstee ingetrokken. De locaties Hummelstee, Het Vossenhol en Villa Kakelbont voldoen al langere tijd niet aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. De laatste inspectie van GGD en het nog niet voldoen aan de eisen* maken dat de gemeente dit besluit heeft genomen.

Wethouder Jurrie Nieboer zegt daarover: “We snappen hoe vervelend dit voor ouders is die nu opeens iets anders moeten regelen. En ook voor de kindjes voor wie een vertrouwde locatie en bekende gezichten wegvallen, is dit niet fijn. Maar we doen dit uiteindelijk voor hen. De wettelijke kwaliteitseisen, bijvoorbeeld over gediplomeerde mensen voor een groep, zijn er niet voor niks.”

Hoe verder?

Voor ouders geldt nu dat ze op zoek moeten naar een ander kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Helaas mogen wij als gemeente geen vervangende opvang regelen. Ook moeten ouders oog hebben voor zaken als terugbetaling en veranderingen die belangrijk zijn voor de kinderopvangtoeslag.

Als Kinderopvang Hummelstee weer open wil, moet ze aan de gemeente laten zien dat ze weer voldoen kan aan alle kwaliteitseisen. Daarna beslist de gemeente of ze weer open mogen.

Informatiebijeenkomsten

“Ik kan me voorstellen dat dit besluit van ons vragen oproept bij ouders. Daarom hebben we een informatieavond waar zij kunnen binnenlopen,” legt wethouder Jurrie Nieboer toe. Vragen aan Kinderopvang Hummelstee, zoals over contracten, kan de gemeente niet beantwoorden.

De gemeente wil het hoe en waarom van het besluit toelichten als ouders daar behoefte aan hebben. De gemeente nodigt ouders via deze weg uit omdat zij geen gegevens van de ouders heeft. Ook mogen zij deze niet opvragen.

Deze inloopavond is op maandag 30 oktober tussen 19.00 en 20.30 uur bij zalencentrum Lamain, Bosstraat 27 in Winschoten.

Sociaal Werk Oldambt en de Dienst Toeslagen zijn ook aanwezig; voor tips en hulp bij het regelen van bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag.

* Zie de inspectierapporten van de GGD in het Landelijk Register Kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Foto: Gemeente Oldambt